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18.08.2020 - 15:21 |

Annesinin yanında engelli kıza cinsel taciz!

Parkta annesiyle oyun oynamak istediği sırada alkollü bir grup gencin saldırısına uğrayan engelli kız, kendisini taciz eden şüpheliden şikâyetçi oldu. Şüpheli, 'Alkollüydüm' diyerek kendisini savundu. Savcılık ise 4,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

Annesinin yanında engelli kıza cinsel taciz!

Parkta annesiyle oyun oynamak istediği sırada alkollü bir grup gencin saldırısına uğrayan engelli kız, kendisini taciz eden genç adamdan şikâyetçi oldu. Genç, 'Alkollüydüm' dedi.

Sabah'ta yer alan habere göre, Olay, 24 Haziran günü Haydar Aliyev Parkı'nda yaşandı. 15 yaşındaki engelli kız, annesiyle birlikte parka gitti. Yanlarına gelen bir grup genç engelli kıza yönelik elle tacizde bulundu.

Anne, alkollü olduğunu anladıkları gençlere, "Koronavirüs nedeniyle mesafeli olalım" dedi. İddiaya göre 30 yaşındaki Cüneyt Y., elindeki bira şişesiyle genç kıza cinsel saldırıda bulunmaya çalıştı. Parktan kaçan genç kız ve annesi polis merkezine giderek şikâyetçi oldu.

DAVA AÇILDI

Kimliği tespit edilen genç adam, 'Alkollüydüm, pişmanım' dedi. Şüpheli hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavılığı'nca 4,5 yıla kadar hapis istemeyle dava açıldı.

Marmara Denizi'nde çektiği görüntüler hayran bıraktıDoğa ve deniz sevdalısı insanlara katkı sağlayarak, her kesime denizleri tanıtabilmek için deniz altında çektiği muhteşem görüntüleri kurduğu internet sitesine ‘Sualtı Dünyam’ adı altında yükleyen Peter Salvatore isimli yabancı vatandaşın, deniz altında çektiği görüntüler görenleri mest ediyor.
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