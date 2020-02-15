Anştayn'ın izafiyet teorisi ve kuantum fiziğini birleştirmeye başaracak teorinin adı nedir? Kim Milyoner Olmak İster

Kim Milyoner Olmak İster yarışması, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geliyor. ATV'nin fenomen yarışmasının bu akşamki bölümünde oldukça ilginç bir soru soruldu. İşte cevabı oldukça merak edilen o soru:

Anştayn'ın izafiyet teorisi ve kuantum fiziğini birleştirmeye başaracak teorinin adı nedir







CEVAP: Her şeyin teorisi





















