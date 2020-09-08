MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Antakya’da orman yangınına müdahale devam ediyor
ABONE OL
08.09.2020 - 07:43 | | DHA

Antakya’da orman yangınına müdahale devam ediyor

Hatay’ın Samandağ ilçesinde Cumartesi günü başlayan, gece saatlerinde kontrol altına alınan orman yangını, Pazar günü yeniden alevlenip, öğle saatlerinde Antakya ilçesine sıçradı. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Antakya’da orman yangınına müdahale devam ediyor

Samandağ ilçesine yakın bir ormanlık alanda Cumartesi günü saat 10.40 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü’nce müdahale edilen yangın, akşam saatlerinde kontrol altına alındı. Rüzgarın şiddetli olması nedeniyle Pazar günü öğle saatlerinde alevler yeniden yükseldi ve Antakya ilçesindeki ormanlık alana sıçradı. Yangına 2 uçak, 12 helikopter, 182 arazöz, 24 iş makinesi, 45 teknik personel ve 800 personelle müdahale edildi.

Yangın söndürme çalışmalarını takip etmek için Pazar günü akşam saatlerinde bölgeye gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, geceyi Ballıöz Mahallesi’nde geçirdi. Gece saatlerinde karadan müdahale yangına, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale de başladı. Bakan Pakdemirli’nin bölgedeki takibi sürerken, yangının kontrol altına alınması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Ankara'da otomobil elektrik direğine çarptıAnkara'da otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

KPSS soru ve cevapları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Heyecan tavanda

KPSS soru ve cevapları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Heyecan tavanda

Emekli olacak milyonları ilgilendiriyor! 1 gün yıllar kaybettiriyor...

Emekli olacak milyonları ilgilendiriyor! 1 gün yıllar kaybettiriyor...

Fransız bakandan Türkiye'ye tehdit!

Fransız bakandan Türkiye'ye tehdit!

Çocuk vakalar artabilir

Çocuk vakalar artabilir

Sıradaki Haber