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08.05.2020 - 11:05 | | DHA

Son dakika! Antalya Esnaf Odaları binası için bomba ihbarı

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) binasına yapılan bomba ihbarı üzerine binadaki personel tahliye edildi. Bomba imha ekipleri, binada arama yapıyor. AESOB Başkanı Adlıhan Dere olay yerine gelerek bilgi aldı.

Son dakika! Antalya Esnaf Odaları binası için bomba ihbarı

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