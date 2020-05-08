08.05.2020 - 11:05 | | DHA
Son dakika! Antalya Esnaf Odaları binası için bomba ihbarı
Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) binasına yapılan bomba ihbarı üzerine binadaki personel tahliye edildi. Bomba imha ekipleri, binada arama yapıyor. AESOB Başkanı Adlıhan Dere olay yerine gelerek bilgi aldı.
Avcılar'da kendilerini sahile atan vatandaşlar spor yaptı, banklarda sohbet etti!Corona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşlara evde kal çağrıları yapılmaya devam ederken Avcılar sahilinde sabah erken saatlerde spor yapanlar dikkat çekti. Bazı vatandaşların banklarda oturup sohbet ettikleri görüldü.