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06.02.2020 - 10:14 | | DHA

Antalya ilginç kaza! 1 yaralı

Antalya’nın Serik ilçesindeki seyir halindeki  sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç 4 metreden burun üstü çakıldı. Kazada sürücü hafif yaralandı.

Antalya ilginç kaza! 1 yaralı

Kaza, saat 07.30 sıralarında Serik Toptancı Hali'nde meydana geldi. Mahir Anar'ın kullandığı 06 AFD 157 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, hal meydanının bittiği noktadan düştü. Yaklaşık 4 metreden burun kısmının üzerine düşerek durabilen aracı görenler yardıma koştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri araçtaki Mahir Anar'ı çıkarıp, ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne götürdü. Sürücünün kafasından hafif yaralandığı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Görgü tanıkları, aracın bir anda hal meydanından aşağı gittiğini gördüklerini, içerisinde şoförü olduğunu ancak kazanın nasıl meydana geldiğini anlayamadıklarını kaydetti.

 

 

 

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