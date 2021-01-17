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17.01.2021 - 11:25 | | İHA

Antalya-Konya karayolunda kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı

Antalya-Konya karayolunda kar kalınlığı 30 santimetreye ulaşırken, Karayolları ekibi kar kürüme ve tuzlama çalışması yaparak yolun trafiğe açık tutulmasını sağladı

Antalya-Konya karayolunda kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı
Antalya-Konya karayolunda kar! Bölgeden görüntüler...
Antalya-Konya karayolunda kar! Bölgeden görüntüler...
Antalya-Konya karayolunda kar! Bölgeden görüntüler...
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Antalya-Konya karayolunda yoğun kar yağışı etkili oldu.

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunun 1825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde gece saat 22.30'da başlayan kar yağışı aralıklarla devam ettiç

Alacabel mevkiinde kar kalınlığının 30 santimetreye ulaştığı bildirilirken, Karayolları Alacabel ekibi çok sayıda iş makinesi ile aralıksız olarak kar kürüme ve tuzlama çalışması yaparak yolun trafiğe açık tutulmasını sağladı. Kısıtlamanın da etkisiyle trafikte herhangi bir aksama meydana gelmediği bildirildi. Karayolları ekipleri yolu kullanacak olan sürücülerden zincirlerini yanlarında bulundurmalarını istedi.

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