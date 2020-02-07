07.02.2020 - 12:04 | | DHA
Antalya-Konya yolunda kar yağışı
Antalya-Konya yolunda yoğun kar yağışı etkili olurken, ulaşımda aksama meydana geldi.
Antalya'nın Akseki ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, ulaşımı etkiledi. Antalya- Konya yolunun Alacabel mevkisinde, kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksama oldu. Karayolları ekipleri, yollardaki çalışmalarını sürdürürken, kar yağışının Seydişehir'e kadar etkili olduğu belirtilip, trafiğe çıkacaklardan dikkatli olması istendi.
Sevgilisi tarafından dövülen kadını kurtarmak istedi, katil olduKonya'da, üniversite sınavına hazırlanan Kadir Ş. (20), kütüphane çıkışı, bir parkta sevgilisi Ayşe D.'yi (35) döven Özgür Duran'a (32) müdahale etmek istedi. Ancak Duran gence saldırıp, boğazını sıktı. Ş.'nin kendisini kurtarmak için çıkardığı meyve bıçağı, yaşanan boğuşmada Duran'ın kalbine saplandı. Özgür Duran hayatını kaybederken, doktor olma hayali kuran genç, tutuklandı. Baba Cengiz Ş., "Benim oğlum bir canı, bir insanı kurtarmaya çalışıyordu. Onun için kendini feda etti. Doktor olmak istiyordu ama başımıza böyle talihsiz bir olay geldi" dedi.