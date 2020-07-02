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02.07.2020 - 16:30 | | DHA

Antalya Manavgat'ta ev yangını

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, apartmanın 3'üncü katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Antalya Manavgat'ta ev yangını

Manavgat'ın Abdi İpekçi Caddesi'ndeki apartmanın 3'üncü katında, Türkan- Recep Öz çiftine ait dairede saat 09.30 sıralarında yangın çıktı. Dairenin plastik pencereleri alev alev yanarken, etrafa saçılan parçalar, alt kattaki dairenin plastik penceresini de tutuşturdu. Daireden yükselen dumanı görenlerin haber vermesiyle bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, bina çevresinde araç ve yayalara karşı önlem aldı. İtfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulunurken, apartman sakinleri de yanan dairede yaşlı ve hasta karı-koca bulunduğunu söyledi. Bu sırada bölgeye gelen ev sahibi Recep Öz, evde kimsenin olmadığını, kendileriyle birlikte kalan kayınvalide ve kayınpederinin eşiyle köyde olduğunu belirtti. Recep Öz, kendisinin evden kısa süre önce çıktığını, çalışır vaziyette herhangi bir elektrikli alet olmadığını anlattı.

Antalya Manavgatta ev yangını

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda yangın, yarım saatte söndürüldü. Apartmanı saran duman yüzünden itfaiye ekipleri dışında kimse uzun süre binaya giremedi. Yapılan incelemelerde dairenin oturma odasının eşyalarıyla birlikte tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği belirlendi. Evin koridorunda alçıpanlar dökülürken diğer odalar da dumandan etkilendi. Apartmanın dış bölümünde ise bazı dairelerin sıvasının döküldüğü görüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

 

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