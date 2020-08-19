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19.08.2020 - 08:47 | | DHA

Antalya OSB'de fabrika yangını

Antalya'ya 30 kilometre uzaklıkta bulunan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki soğuk hava deposu üretim tesisinde, sabah 08.15'te başlayan yangın 3 saatlik çalışmanın ardından tamamen söndürüldü.

Antalya OSB'de fabrika yangını

Toplamda 17 dönümü kapalı olmak üzere 26 dönüm arazi üzerine kurulu tesisin, elektrik aksamındaki kısa devre nedeniyle depo kısmından başlayan yangına ilk müdahaleyi 50 metre uzaklıktaki OSB itfaiye istasyonundan çok sayıda araç ve itfaiye ekibi yaptı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın fabrikanın ana binasına ulaşmadan kontrol altına alındı. Çatı kısmındaki izolasyon malzemesinin yanıp, çatının çökmesiyle birlikte depolanan stok ürünler de alev aldı. Yangına OSB itfaiyesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait 20'nin üzerinde ekiple karadan ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopterle havadan müdahale edildi.  Henüz mesai başlamadığı için içeride hiçbir çalışanının olmaması olası bir faciayı önledi. Fabrikada mesai saatleri içerisinde yaklaşık 100 kişinin çalıştığı öğrenildi.

‘ZARAR TESPİTİNİ SİGORTA YAPACAK’

3 saatlik çalışmanın ardından yangın tamamen söndürülürken işletmede büyük oranda maddi zarar meydana geldi. Fabrika sahibi Can Hakan Karaca da söndürme çalışmalarını yakından takip etti. Karaca, koronavirüs tedbirlerine rağmen üretimi zorda olsa devam ettirdiklerini ancak çıkan yangınla bir anda her şeyi kaybettiklerini ifade etti. Üretimi 2-3 aylığına mecburen durduracaklarını kaydeden Karaca, birkaç ay içerisinde her şeyi yeniden yapacaklarını söyledi.

Karaca, zarar tespitiyle ilgili sigortanın çalışma yapacağını ve sonrasında netleşeceğini de sözlerine ekledi.

 

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