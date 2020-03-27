Antalya’da 2 ay su kesintisi yok

Antalya Büyükşehir Belediyesi koronavirüs salgınının ülkemizi de etkilemesinin ardından adeta teyakkuza geçerek halkı salgından korumak için yoğun bir mesai harcıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek oluşturduğu kriz masasıyla koronavirüsle mücadele ve önlemlerini yakından takip ederek, organize ediyor.

Antalya’nın koronavirüs salgınından en az şekilde etkilenmesi ve halkın sağlığının korunması adına gece gündüz çalışan Antalya Büyükşehir Belediyesi, başta ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları olmak üzere tüm çalışmaları büyük bir hassasiyet ve titizlikle sürdürüyor.

Halkı salgından korumak adına hızla bilgilendirme çalışmalarına başlayan Antalya Büyükşehir Belediyesi, koronavirüsün ne olduğu ve nasıl korunulacağını anlatan el broşürleri bastırarak kent genelinde dağıttı.

İlaçlama seferberliği

Halkın toplu olarak kullandığı alanları, durakları ve toplu ulaşım araçlarını sürekli olarak ilaçladıklarını belirten Başkan Muhittin Böcek, “Vatandaşların yoğun kullandığı kamu kurumları başta olmak üzere toplamda 1224 hizmet ünitesi, 818 camide detaylı temizlik yaptık” dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Başkan Böcek’in talimatıyla hijyenin son derece önemli olduğu bu süreçte 2 ay boyunca su kesintisi yapmama kararı da aldı. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı da salgın nedeniyle evden çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş üstü ve risk grubunda olan vatandaşları yalnız bırakmıyor. Yemek yapamayacak durumda olan vatandaşlara belediyeye müracaat etmeleri halinde sıcak yemek yardımında bulunan Büyükşehir Belediyesi bu grup içerisinde olan ama yemeğini yapabilecek durumda olanlara ise kuru gıda malzemesi dağıtıyor.

Özveriyle çalışan sağlık çalışanlarını da unutmayan Başkan Böcek, Ulaşım A.Ş.’ye ait 5 adet minibüsü de karantina hastanesi olarak belirlenen Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi ve Atatürk Devlet Hastanesi’nde görevli personel için tahsisi etti.

‘Halkımızın yanındayız’

Vatandaşlardan bu zorlu süreçte yapılan tüm uyarılara uymalarını isteyen Başkan Muhittin Böcek, şunları söyledi: “Tüm hemşehrilerimden başta genel temizlik kuralları olmak üzere hijyene dikkat etmelerini ve gerekmedikçe sokağa çıkmayıp evde kalmalarını rica ediyorum. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak tüm birimlerimizle görev başındayız ve halkımızın yanındayız.”