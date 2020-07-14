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14.07.2020 - 12:41 | | DHA

Antalya’da 2 polisi yaralayan zanlı adliyede sedye ile getirildi!

Antalya’da, kendisini durdurmaya çalışan 2 polis memurunu bıçakla yaralayan Mehmet Fatih Ö., sedye ile getirildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Zanlı tedavisinin devamı için yeniden hastaneye götürüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen 8 Temmuz günü Tahılpazarı Mahallesi İsmet Paşa Caddesi'nde bir pansiyona gelen Mehmet Fatih Ö. hakkında 'hırsızlık ve polise mukavemet' suçlarından arama kaydı olduğu bilgisine ulaştı. Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, pansiyondan çıkan şüpheliyi durdurmaya çalıştı. Şüpheli, bu sırada bıçakla saldırdığı polis memurları Vehbi A. ve Fatih T.'yi bacağından ve omzundan yaraladı. Kaçmaya çalışan zanlı, yaralı halde peşinden koşan polis memurları tarafından silahla bacağından vurarak yakalandı. Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Hastanedeki tedavisinin ardından bugün Antalya Adliyesi'ne ambulansla getirilen Mehmet Fatih Ö., önce nöbetçi savcılığa ifade verdi. Ardından sedye ile nöbetçi hakimin karşısına çıkan Mehmet Fatih Ö., savunmasında olayın nasıl gerçekleştiğini hatırlamadığını söyledi. Amcası ile denizden döndüğünü ve çarşıda gezerken ortalığın bir anda karıştığını ifade eden Mehmet Fatih Ö. ardından bacağından yaralandığını belirtti.

Nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanan Mehmet Fatih Ö., tekrar tedavisinin yapıldığı Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Zanlı, yaralandığı ayağından ameliyat olduktan sonra cezaevine gönderilecek.

 

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