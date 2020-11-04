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04.11.2020 - 15:42 | | AA

Antalya'da 9 FETÖ şüphelisi yakalandı

Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'da 9 FETÖ şüphelisi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan FETÖ/PDY şüphelilerine yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, 9 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü savcılık talimatıyla emniyetten salıverildi. Bir zanlı emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 4 şüpheli ise haklarında soruşturma yürütülen illere gönderildi.

 

Vali Ali Yerlikaya İstanbul için alınan yeni kararları açıkladıİstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Vali Ali Yerlikaya, “Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 60 yaş üstü çalışanlar, hamileler, kronik rahatsızlığı olanlar, 10 yaş ve altı çocuğu bulunan kadınlar ise evden çalışabilecek. Sanayi kesiminde çalışanların sabah saat 07.00'de mesaiye başlaması kararı alındı” dedi
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