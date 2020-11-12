Antalya’da ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü

Kaza, dün gece yarısı Muratpaşa ilçesi Sakıp Sabancı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü belirlenemeyen 07 AHF 928 plakalı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarpıp ortadan ikiye bölündü. Çarpmanın şiddetiyle araçta bulunan 2 kişi yola savruldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yola savrulan 2 kişiye müdahalede bulundu. Yaralılardan biri müdahaleye rağmen yaşamını yitirirken, ağır yaralanan diğer kişi ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaza sonrası ikiye bölünen araç, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
Çin aşısı uygulanan iki sağlık çalışanında antikor oluştuTürkiye’de yürütülen Çin aşısının faz 3 çalışması, sağlık çalışanları üzerinde devam ediyor. Ülke genelinde 700, Diyarbakır merkezde de 80'e yakın sağlık çalışanı gönüllü olarak aşılandı. Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve İl Pandemi Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen, Diyarbakır'da aşı yaptıran iki sağlık çalışının antikor sonuçlarının pozitif çıktığını belirterek, "Bu çok sevindirici bir olay, aşıların yüzde 85-90 aralığında etkinliği var, pandeminin de 2020 ile birlikte artık sonuna geldik diyebiliriz" dedi.