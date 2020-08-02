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02.08.2020 - 10:33 | | DHA

Antalya’da arkadaşlarıyla gece denize giren Muhammed boğuldu!

Antalya’nın Alanya ilçesi sahilinde arkadaşlarıyla gece saatlerinde denize giren Muhammed Uzer (17) boğuldu.

Antalya’da arkadaşlarıyla gece denize giren Muhammed boğuldu!

Güllerpınarı Mahallesi Ahmet Tokuş Bulvarı üzerindeki plaja Muhammed Uzer ve 2 arkadaşı, saat 03.00 sıralarında gitti.

Burada denize giren gençlerden Muhammed Uzer, suyun içinde çırpınmaya başladı. Durumu fark eden çevredekiler, genci sudan çıkararak durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, Uzer'e ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Uzer, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muhammed Uzer'in cenazesinin bugün Konya'daki Akcami'de saat 10.00'da kılınacak namazın ardından Araplar Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

 

 

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