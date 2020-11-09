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09.11.2020 - 12:58 |

Antalya'da bir kadın, tartıştığı erkeği tokatlayıp, tartakladı

Antalya'da kimliği belirsiz bir kadın, yol kenarında tartıştığı erkek arkadaşını, tokat atıp tartakladı. O anlar, kameralara yansıdı.

Konyaltı ilçesinin Siteler Mahallesi'nde dün gece yaşanan olay, çevredekiler tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Görüntülere göre, araçtan inen bir kadın ile bir erkek tartışmaya başlıyor. Kadın öfkeyle üzerine yürüdüğü erkeği, tartaklayıp, tokatlıyor.

Yol kenarındaki parka doğru kaçan erkek, kolları ile kendini korumaya çalışırken, cep telefonu ekranını kadına göstermeye çalışıyor. Görüntü çekenlerden biri ise "Polisi arayın polisi" diye bağırıyor. Erkek, kadına karşılık vermiyor.

 

Otoparkta şok görüntü! Tartıştığı adamı önce vurdu sonra...Gebze- Orhangazi- İzmir Otoyolu üzerinde bulunan bir dinlenme tesisinde bilinmeyen bir nedenle aralarında tartışma çıkan Özlem Ç. (34), tabanca ile ateş ederek yaraladığı Cihat Aytaç’a (38) yerde yatarken tabancayla vurmaya devam etti. Ağır yaralanan Aytaç hastaneye kaldırılırken Özlem Ç. de gözaltına alındı.
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