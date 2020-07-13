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13.07.2020 - 11:08 | | İHA

Antalya'da bir kişi evinde başından vurulmuş halde bulundu!

Antalya’nın Alanya ilçesinde 39 yaşındaki bir kişi, evinde av tüfeğiyle başından vurulmuş halde bulundu.

Antalya'da bir kişi evinde başından vurulmuş halde bulundu!

Olay, önceki gün saat 16.00 sıralarında Çamlıca Mahallesi’ndeki bir evde meydana geldi. Silah sesi üzerine odaya gelen yakınları Mehmet Akkoca’yı (39) kanlar içinde yerde hareketsiz yatarken bulundu. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Akkoca’nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarmanın incelemesinde Akkoca, ruhsatsız av tüfeğini çenesine dayayarak tek el ateş edilmesi sonucu hayatını kaybettiğini belirledi.

İntihar şüphesi üzerine durulan Akkoca’nın cansız bedeni savcılık incelemelerinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Aranan şahıslara yönelik operasyon!İstanbul'da mahkemeler tarafından aranan kişilere yönelik operasyonda 225 şüpheli polis tarafından yakalandı. Yakalanan şüpheliler arasında Çocuğun cinsel istismarı suçundan aranan 6 şüphelinin de bulunduğu öğrenildi. Şüphelilerle birlikte bir tabanca, mermiler ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
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