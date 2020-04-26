Antalya'da bir pitbull 2 sokak köpeğini parçaladı!

Elmalı Sanayi Sitesi'nde önceki gün meydana gelen olayda, başıboş pitbull dehşet saçtı. Sahipsiz olduğu belirtilen pitbull, 2 sokak köpeğine saldırdı

Pitbullun parçaladığı sokak köpekleri telef oldu. Çevredekiler başıboş halde gezmeye devam eden saldırgan pitbullun yakalanması için yardım istedi.