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26.04.2020 - 16:42 | | DHA

Antalya'da bir pitbull 2 sokak köpeğini parçaladı!

Antalya’nın Elmalı ilçesinde başıboş pitbull, 2 sokak köpeğini parçalayıp, telef etti.

Antalya'da bir pitbull 2 sokak köpeğini parçaladı!

Elmalı Sanayi Sitesi'nde önceki gün meydana gelen olayda, başıboş pitbull dehşet saçtı. Sahipsiz olduğu belirtilen pitbull, 2 sokak köpeğine saldırdı

Pitbullun parçaladığı sokak köpekleri telef oldu. Çevredekiler başıboş halde gezmeye devam eden saldırgan pitbullun yakalanması için yardım istedi.

 

 

İsveç'teki Türk hasta Emrullah Gülüşken Türkiye'deİsveç'in Malmö kentinde yeni tip corona virüs (Covid-19) testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyerek evine gönderilen 47 yaşındaki Emrullah Gülüşken, çocukları Esma, Samira ve Mahmut'la Türkiye Sağlık Bakanlığının ambulans uçağıyla saat 13.30 itibarıyla Türkiye'ye geldi. Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla Gülüşken de, "Hiçbir devletin bunu yapabileceğini düşünmüyorum. Tek bir devlet bunu yapabilirdi, o da kendini gösterdi, o devlet Türkiye." dedi.
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