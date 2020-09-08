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08.09.2020 - 18:04 | | DHA

Antalya'da bulundu! 2200 yÄ±lÄ±k: Bir ilk

Antalya'nÄ±n Demre ilÃ§esindeki Myra Antik Kenti'nde yapÄ±lan kazÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÄ±rasÄ±nda, 2200 yÄ±llÄ±k piÅŸmiÅŸ toprak eserler bulundu.Â

Antalya'da bulundu! 2200 yÄ±lÄ±k: Bir ilk

Demre'de bulunan Likya BirliÄŸi'nin 6 Ã¶nemli kentinden biri olan Myra Antik Kenti'nde Akdeniz Ãœniversitesi Edebiyat FakÃ¼ltesi Arkeoloji BÃ¶lÃ¼mÃ¼ Ã¶ÄŸretim Ã¼yesi Prof. Dr. Nevzat Ã‡evik baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda yÃ¼rÃ¼tÃ¼len kazÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÄ±rasÄ±nda piÅŸmiÅŸ toprak eserler bulundu. KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±'na baÄŸlÄ± KÃ¼ltÃ¼r VarlÄ±klarÄ± ve MÃ¼zeler Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ KazÄ±lar Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan, sosyal medyada bulunan eserlerin fotoÄŸraflarÄ± paylaÅŸÄ±ldÄ±.Â 

Antalyada bulundu 2200 yÄ±lÄ±k: Bir ilk

PaylaÅŸÄ±mda, "Myra kazÄ±larÄ±ndan 2200 yÄ±llÄ±k mÃ¼thiÅŸ bir piÅŸmiÅŸ toprak buluntu grubu. DÃ¶nemin sanat, kÃ¼ltÃ¼r ve inanÃ§larÄ± hakkÄ±nda Ã¶nemli bilgiler veren eserlerin iÃ§inde bazÄ±larÄ± ilk kez gÃ¶rÃ¼len Ã¼nik eserler de var" ifadelerine yer verildi.Â 

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