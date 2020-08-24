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24.08.2020 - 16:38 | | AA

Antalya'da caretta carettaların üreme alanına iş makinesiyle girildi

Antalya'nın Kumluca ilçesinde nesli tükenme tehdidi altındaki caretta carettaların üreme alanına iş makinesiyle girilmesine tepki gösterildi.

Antalya'da caretta carettaların üreme alanına iş makinesiyle girildi

Mavikent Mahallesi'nde sahile giden vatandaşlar, kumsalda iş makinesine ait tekerlek izi ve tahrip olmuş caretta caretta yuvaları görünce  durumu yetkililere bildirdi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, bölgede yaptıkları  incelemede, yüzeye çıkan kırılmış caretta caretta yumurtaları tespit etti ve durumu tutanak altına aldı. Sağlam kalan bazı yumurtaların martılara yem olduğu  belirlendi.

İki ayrı noktada bulunan deniz kaplumbağası yuvasının tahrip olduğu,  zarar gören yumurta sayısının henüz belirlenemediği öğrenildi.

Ekiplerin olayın sorumlusunu araştırdığı bildirildi.

Çevrede toplanan vatandaşlar hem olay yerinde hem de sosyal medya  hesaplarından kumsala iş makinesi sokulmasına tepki gösterdi.

 

 

 

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