MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Antalya’da corona virüs önlemli tehlikeli yolculuk!
ABONE OL
18.03.2020 - 15:31 | | DHA

Antalya’da corona virüs önlemli tehlikeli yolculuk!

Antalya’da, yabancı uyruklu 3 kişinin aynı motosiklete binerek yaptığı tehlikeli yolculuk bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, yolcuların corona virüse karşı önlem olarak maske takması ise dikkat çekti.

Antalya’da corona virüs önlemli tehlikeli yolculuk!

Antalya'nın Hamza Taş Bulvarı'nda, yabancı uyruklu 3 kişinin motosikletle tehlikeli yolculuğu bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Trafikteki sürücülerin yanı sıra kendi canlarını da hiçe sayarak yolculuk yapan 3 kişi, aynı zamanda corona virüse karşı tedbiri elden bırakmadı.

Yalnızca motosiklet sürücüsünün kask taktığı tehlikeli yolculuk sırasında, diğer yolcuların önlem amacıyla maske ve eldiven taktığı gözlendi.

Görenlerin, "Biri ölmemek, diğeri ölmek için davetiye" yorumunu yaptığı motosikletliler, görüntülendiklerini anlayınca, yarım Türkçeleriyle "Teşekkürler, teşekkürler" diyerek el sallayıp uzaklaştı.

Burası İstanbul'un göbeği! Şimdi bomboş...Corona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararların ardından İstanbulluların birçoğu evlerinde kalırken, kentin kalabalık olan meydan ve sahilleri boş kaldı. Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi, Beşiktaş Sahili ve Kadıköy Sahili'ndeki sessizlik havadan görüntülendi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Türkiye'de corona virüsten ölen ilk kişi olduğu iddia edilmişti! Gerçek ortaya çıktı

Türkiye'de corona virüsten ölen ilk kişi olduğu iddia edilmişti! Gerçek ortaya çıktı

SGK imzayı attı, emekliler oraya koştu! Flaş uyarı geldi...

SGK imzayı attı, emekliler oraya koştu! Flaş uyarı geldi...

Sokağa çıkma yasağı gelebilir mi?

Sokağa çıkma yasağı gelebilir mi?

Dünyada dev şirketler teker teker kilit vuruyor!

Dünyada dev şirketler teker teker kilit vuruyor!

Sıradaki Haber