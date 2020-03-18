Antalya’da corona virüs önlemli tehlikeli yolculuk!

Antalya'nın Hamza Taş Bulvarı'nda, yabancı uyruklu 3 kişinin motosikletle tehlikeli yolculuğu bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Trafikteki sürücülerin yanı sıra kendi canlarını da hiçe sayarak yolculuk yapan 3 kişi, aynı zamanda corona virüse karşı tedbiri elden bırakmadı.

Yalnızca motosiklet sürücüsünün kask taktığı tehlikeli yolculuk sırasında, diğer yolcuların önlem amacıyla maske ve eldiven taktığı gözlendi.

Görenlerin, "Biri ölmemek, diğeri ölmek için davetiye" yorumunu yaptığı motosikletliler, görüntülendiklerini anlayınca, yarım Türkçeleriyle "Teşekkürler, teşekkürler" diyerek el sallayıp uzaklaştı.