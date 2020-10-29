Antalya'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu! Fener alayı düzenlendi

Büyükşehir Belediyesince gerçekleştirilen fener alayı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Konyaaltı varyantından başladı.

Sadece araçlarla gerçekleştirilen fener alayında vatandaşlar, araçlarını bayraklarla ve Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğraflarıyla donattı.

Araçların geçişi sırasında bir grubun yaktığı meşaleler görsel şölen oluşturdu.









Konyaaltı sahili açıklarına demir atan yerli üretim korvet gemisi TCG Kınalıada (F-514) da araçların geçişi sırasında ışıklarıyla dikkati çekti.

Araç konvoyu, Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.

Bu arada, Velotalya Bisiklet Kulübü de Kahraman Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker anısına Antalya - Kaş Cumhuriyet Turu düzenledi.