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29.10.2020 - 19:46 | | AA

Antalya'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu! Fener alayı düzenlendi

Antalya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla araçlarla fener alayı düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesince gerçekleştirilen fener alayı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Konyaaltı varyantından başladı.

Sadece araçlarla gerçekleştirilen fener alayında vatandaşlar, araçlarını bayraklarla ve Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğraflarıyla donattı.

Araçların geçişi sırasında bir grubun yaktığı meşaleler görsel şölen oluşturdu.

Antalyada Cumhuriyet Bayramı coşkusu Fener alayı düzenlendi


Konyaaltı sahili açıklarına demir atan yerli üretim korvet gemisi TCG Kınalıada (F-514) da araçların geçişi sırasında ışıklarıyla dikkati çekti.

Araç konvoyu, Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.

Bu arada, Velotalya Bisiklet Kulübü de Kahraman Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker anısına Antalya - Kaş Cumhuriyet Turu düzenledi.

Mobil fener alayı Antalya’yı aydınlattıAntalya Büyükşehir Belediyesi, her yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda düzenlediği fener alayını, bu yıl mobil araçlarla düzenledi. Korteje katılamayan Antalyalılar ise kaldırımlardan marşlara eşlik ederek, alaya destek verdi. Meşalelerin yandığı kortejde, renkli görüntüler oluştu.
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