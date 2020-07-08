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08.07.2020 - 13:07 | | DHA

Antalya'da dehşet anları! Aranan şüpheli 2 polisi bıçakladı

Antalya’da aranan şüpheli, kendisini durdurmaya çalışan 2 polis memurunu bıçaklayarak yaraladı. Bacağından vurulup, etkisiz hale getirilen şüpheli ve polisler, hastaneye kaldırıldı. Tedavi sonrası şüpheli, emniyete götürülecek.

Antalya'da dehşet anları! Aranan şüpheli 2 polisi bıçakladı
Antalya'da dehşet! 2 polisi bıçakladı
Antalya'da dehşet! 2 polisi bıçakladı
Antalya'da dehşet! 2 polisi bıçakladı
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Olay, öğle saatlerinde, Muratpaşa ilçesinde meydana geldi. Aranması olduğu öğrenilen şüpheli, yolda yürürken, 2 polis memuru tarafından durdurulmak istendi.

Bu sırada üzerinde taşıdığı bıçağı çıkaran şüpheli, polislerden birinin göğsünün sol üst kısmına diğerinin ise sağ bacağına sapladı. Şüpheli, bacağından tabancayla vurularak, etkisiz hale getirilirken, olay yerine takviye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 polis ve şüpheli, sağlık görevlilerince ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Tedavinin ardından şüpheli, emniyete götürülecek.

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