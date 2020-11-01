Antalya'da depremle ilgili provokatif paylaşım yapan kişi gözaltına alındı

Depremin ardından sosyal medya hesabından provokatif paylaşım yaptığı tespit edilen şüpheli, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan işlem başlatıldı.
Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan afet bölgesindeCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere İzmir'e geldi. Erdoğan AFAD Koordinasyon Merkezinde bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Nerede rezerv alan var bu çalışmaları yapıp rezerv alanlara göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız süratle adımları atacak." ifadelerini kullandı.