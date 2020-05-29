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29.05.2020 - 10:10 | | İHA

Antalya'da eve şok baskın! 7 şahsa 33 bin lira ceza

Antalya'da kumar oynanan adrese yapılan baskında 7 kişi gözaltına alınarak, toplam 33 bin 369 TL cezai işlem uygulandı.

Antalya'da eve şok baskın! 7 şahsa 33 bin lira ceza

Antalya'nın Kaş ilçesi Ova Mahallesi Göl Caddesi'nde M.A. isimli şahsın evinde kumar oynatıldığı duyumu alınması üzerine Kınık Jandarma Komutanlığı ve Antalya B Grup İstihbarat ekipleri ile Kaş Cumhuriyet Savcılığından arama kararı alınarak söz konusu adreste arama yapıldı. Yapılan aramada toplam 7 şahsın kumar oynadığı tespit edildi.

Aramada masa üzerinde 6 bin 390 lira tespit edilerek mülkiyetin kamuya geçirilmesi için el konuldu. Suçta kullanılan 10 adet iskambil kağıdı ve 2 adet poker kağıdı da ele geçirilerek el konuldu.

Antalyada eve şok baskın 7 şahsa 33 bin lira ceza

CEZA YAĞDI

Kumar oynayan 7 şahıs hakkında Kabahatler Kanunu'nun 34. maddesine istinaden bin 225'er liradan toplam 8 bin 575 lira idari yaptırım uygulandı. Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesi gereği 392 liradan 2 bin 744 lira idari yaptırım uygulandı. Umumi Hıfzısıhha Kanunu'nun 282’nci maddesi gereği 3 bin 150 liradan 22 bin 50 lira idari yaptırım uygulandı. Toplamda 33 bin 369 TL idari yaptırım uygulandı.

Kaş Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığına bilgi verilerek adli tahkikata başlandı.

İzmir'de bıçaklı saldırıİzmir'in Bornova ilçesinde Volkan Kaplan (38), evine gelen H.O. ve S.G. ile görüşmek üzere kapının önüne çıktı. Kısa sürede taraflar arasında çıkan kavgada vücuduna aldığı 14 bıçak darbesiyle ağır yaralanan Kaplan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şüpheliler ise yakalandı.
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