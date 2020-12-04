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04.12.2020 - 12:14 | | DHA

Antalya'da facia! Araç paramparça oldu

Antalya’nın Kumluca ilçesinde kontrolden çıkıp, refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü Reşit Malgir (25) hayatını kaybetti. Finike'de oturan Malgir'in, Kumluca'daki iş yerine gittiği öğrenildi.

Antalya'da facia! Araç paramparça oldu

Kaza, sabah saatlerinde, Kum Mahallesi Ahmet Ali Ağa Bulvarı Obalar Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Bir fide tesisinde çalışan Reşit Malgir, Finike’deki evinden Kumluca’daki iş yerine gitmek için 61 LJ 512 plakalı otomobiliyle yola çıktı. Malgir, Obalar Kavşağı’nı döndükten sonra direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobiliyle refüjdeki aydınlatma direğine çarparak, ağır yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin 112 Acil’e haber vermesiyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Malgir, Kumluca Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Reşit Malgir yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Malgir'in cenazesi, otopsi için morga konuldu.

Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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