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29.07.2020 - 10:39 | | AA

Antalya'da feci kaza! Ölüm haberini alınca yıkıldılar

Gelen bir son dakika haberine göre, Antalya'da bir araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Antalya'da feci kaza! Ölüm haberini alınca yıkıldılar

Süleyman Hortul'un (22) kullandığı 07 YC 231 plakalı motosiklet, Serik ilçesi Abdurrahmanlar Mahallesi Azaplar mevkisinde sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen araçla çarpıştı.

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri  sevk edildi.

Kazada hayatını kaybeden Hortul'un cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olay yerinden aracıyla kaçan sürücünün yakalanması için çalışma  başlatıldı.

Hortul'un bir iş yerinde gece bekçisi olarak çalıştığı öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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