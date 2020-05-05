MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Antalya’da feci kaza! Takla atarak refüje çıktı
ABONE OL
05.05.2020 - 16:15 | | İHA

Antalya’da feci kaza! Takla atarak refüje çıktı

Antalya’da otomobil ile cipin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Antalya’da feci kaza! Takla atarak refüje çıktı

Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saat 08.00 sırasında Antalya-Burdur karayolunda meydana geldi. Yunus Emre G. (43) yönetimindeki 07 CUN 87 plakalı otomobil, kent merkezine doğru seyreden Çağrı G. (40) idaresindeki 07 CGR 94 plakalı ciple çarpıştı. Kazada otomobil takla atarak refüje çıktı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü Yunus Emre G’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cip sürücüsü Çağrı G. yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, Yunus Emre G’nin cansız bedeni ise Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemesi devam ediyor.

 

 

Şişli'de otomobile silahlı saldırı!Son dakika - İstanbul Şişli'de başka bir araçla önü kesilen otomobildeki kişiye silahlı saldırı düzenlendi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Antalya’da feci kaza! Takla atarak refüje çıktı

Antalya’da feci kaza! Takla atarak refüje çıktı

Ve beklenen gün geldi! Paralar hesaplara yatırılıyor

Ve beklenen gün geldi! Paralar hesaplara yatırılıyor

Sayıları 1 milyon 200 bini geçti!

Sayıları 1 milyon 200 bini geçti!

Son dakika haberler: ÖSYM Başkanı'ndan flaş YKS ve askeri öğrenci sınavı açıklaması

Son dakika haberler: ÖSYM Başkanı'ndan flaş YKS ve askeri öğrenci sınavı açıklaması

Sıradaki Haber