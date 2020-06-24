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24.06.2020 - 12:11 | | İHA

Antalya'da feci kaza! Yaralılar var

Gelen bir son dakika haberine göre, Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Antalya'da feci kaza! Yaralılar var

Kaza, Belek turizm yolunda sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serik istikametinde seyir halinde ilerleyen Murat Deniz'in kullandığı 07 ACV 037 plakalı otomobil, Hasan Gündüz'ün kullandığı 07 YIV 67 plakalı araç ile Acısu kavşağında çarpıştı. Kazayı görenler 112 Acil servise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Her iki aracın sürücülerinin yaralandığı kazada yaralılar, Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı

Hortum böyle geldi! Çatıları yerle bir ettiAydın’ın İncirliova ilçesinde ortaya çıkan hortum, çatıları yerle bir etti. İl genelinde etkili olan yağış sonrası görülen hortum Acarlar mahallesinde korkulu anların yaşanmasına neden oldu.
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