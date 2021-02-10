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10.02.2021 - 17:04 | | AA

Antalya'da FETÖ operasyonlarında 11 şüpheli yakalandı

Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlarda 11 zanlı gözaltına alındı.

Antalya'da FETÖ operasyonlarında 11 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY'ye yönelik 1-7 Şubat tarihlerinde yürütülen çalışmalar neticesinde, aralarında "terör örgütüne üye olmak" suçu kapsamında aranan bir firari ve "Cumhurbaşkanına hakaret" ile "tehdit" suçları kapsamında aranan bir şüphelinin de bulunduğu 11 kişi yakalandı.

Şüphelilerin 3'ü ifade işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, 5'i soruşturmalarının yürütüldüğü kentlere gönderildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ülkesi arasına sokmakta kararlıyız'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Balıkesir, Osmaniye, Tokat ve Tunceli 7. Olağan İl Kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan, 'Terör örgütleri ile başaramadıklarını, darbe ile deneyenleri nasıl hüsrana uğrattıysa, bundan sonra da hüsrana gark edeceğiz. Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ülkenin arasına sokmakta kararlıyız. Nasıl bugünlere geldiysek, yarın da 10 büyük ülke arasına gireceğiz' dedi.
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