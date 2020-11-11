Antalya'da FETÖ'nün dershane yöneticilerine hapis cezası

10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar A.K, A.O.Ş, C.D, H.G, H.B. ve avukatları katıldı.
Mahkemede savunma yapan sanıklar, örgüt üyeliği suçlamalarını kabul etmeyerek beraatlerini talep etti.
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar A.K, A.O.Ş, C.D'ye "silahlı terör örgütüne üye olma" suçunda 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdi. H.B. ve H.G'nin de aynı suçtan 7 yıl 6 ay hapis cezasına hükmetti.
Heyet, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berat Albayrak'a teşekkürCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşma yapıyor. Erdoğan, 'Türkiye, anlaşmanın uygulanmasını gözetmek ve denetlemek üzere bölgede kurulacak ortak barış gücünde, Rusya ile birlikte yer alacaktır. Ateşkesin kontrolü ve denetimi için oluşturacağımız Ortak Türk-Rus Merkezi ile ilgili mutabakat zaptı bu sabah imzalandı' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ülkemize önemli hizmetler veren Berat Albayrak'a şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum' ifadelerine yer verdi.