Antalya'da hareketli dakikalar! 'Bu sürekli başımıza geliyor' deyip anlattı...

Yangın, saat 16.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kılıçaslan Mahallesi Hamam Sokak’taki 3 katlı tarihi ahşap binada çıktı. Otel ve restoranların yoğunlukta olduğu sokakta yangın çıktığını görenler itfaiyeye haber verdi. Yanan binanın bitişiğindeki otel ve evlerin sahipleri, yangının sıçraması ihtimaline karşı hortumlarla alevlere müdahale etti. Panik anlarının yaşandığı yangın sırasında bir vatandaş evinin çatısında küçük bir hortumdan akan suyla alevleri söndürmeye çalışırken, bir başka vatandaş da sıcaktan etkilenen vatandaşa yardım etti. Dar sokaklarda yangın yerine güçlükle ulaşan itfaiye ekiplerinin yan binalardaki çatılara çıkması için vatandaşlar yardım etti. Bir itfaiye eri vatandaşın omzuna basarak çatıya çıktı. Polis, yangına hortumla müdahale eden vatandaşları binanın çökme ihtimaline karşı uyardığı sırada yanan binada çökme meydana geldi. Polis bunun üzerine, "Gördün mü bak çöktü" dedi. Sokağa güvenlik şeridi çekilirken, yanan binada yer yer çökmeler meydana geldi. İtfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından yangın söndürüldü. Çöken bina kullanılamaz hale geldi.

'BİNA KULLANILMIYORDU'

Yanan binanın bitişiğinde evi bulunan ve alevlere müdahale eden Tufan Kenar, yangının nasıl çıktığını bilmediğini ifade ederek, ''Eve geldiğimizde kendimizi yangının ortasında bulduk. Evimiz yanmasın diye mücadele verdik. Bu bina zaten kullanılmıyordu. Ahşap bir binaydı. Yoldan geçen birinin attığı izmaritten çıktığını tahmin ediyorum. Durumun şaşkınlığı içerisindeyiz'' dedi.

Kaleiçi Tuzcular Mahalle Muhtarı Mehmet Erdoğan ise buralarda sürekli yangın çıktığına dikkati çekerek, ''Bu sürekli başımıza geliyor. Tarihi binalar bunlar. Kimileri satmış kimileri oturmuyor. Bunun için buraların korunmaya alınması gerekiyor. Bu tarihi binalar yok olup gidecek. Çok üzülüyoruz. Bir tarih yanıp gidiyor. Bu bina belki de 150 yıllık. Yazık" diye konuştu.

Yanan binanın bitişiğinde evi bulunan Gaye Yurteri ise “Burada işletmem var. 'Evin yanıyor' diye haber verdiler. Koşturarak geldim. Allah'tan itfaiye çabuk geldi" dedi.