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13.05.2020 - 04:56 | | AA

Antalya'da iki ayrı adrese operasyon! 152 bin lira ceza kesildi

Antalya'da yeni tip coronavirüs (Covid-19) tedbirlerini ihlal ederek iş yerlerinde kumar oynatan 3 kişi gözaltına alındı, kumar oynayan 38 kişiye 152 bin 775 lira ceza kesildi.

Antalya'da iki ayrı adrese operasyon! 152 bin lira ceza kesildi

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin, koronavirüs tedbirleri kapsamında il genelindeki kahvehane, depo, okey salonu, dernek lokalleri ve apartman dairelerinde kumar oynatan ve salgınla ilgili kurul kararlarına riayet etmeyen iş yeri sahipleri ve kişilere yönelik çalışmaları sürüyor.

Kumar oynatılan iki adrese düzenlenen operasyonda yer temin ettikleri gerekçesiyle 3 kişi gözaltına alındı.

İş yerlerindeki 27 kişiye kumar oynamaktan, 38 kişiye de İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına uymadıkları gerekçesiyle 152 bin 775 lira ceza uygulandı.

Ekiplerce 3 bin 210 lira, 96 poker pulu ve 156 iskambil kağıdına el konularak iş yerleri mühürlendi.

Her gece Amasya'yı foşur foşur yıkıyorlarAmasya Belediyesi ekipleri, yeni tip corona virüs ile mücadele kapsamında, her gece cadde ve sokakları köpüklü su ile yıkayarak dezenfekte ediyor.
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