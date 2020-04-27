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27.04.2020 - 04:07 | | AA

Antalya'da iki otomobil çarpıştı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Antalya'da iki otomobil çarpıştı

 

Mesut Cenan Konal idaresindeki 07 JN 207 plakalı otomobil ile Enis Akboğa yönetimindeki 35 FU 467 plakalı otomobil, Hatipler yol kavşağında çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüleri ile araçlarda bulunan Emine Nursel Konal ile Murat Temiz yaralandı.

İlçedeki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

5 dakika farkla ceza yediCorona virüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında 31 şehirde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması süresinde İzmir'de yaşanan ihlallerden dolayı 1704 kişiye toplamda 3 milyon 620 bin TL para cezası kesildi. Kısıtlamanın sona remesine 5 dakika kala sokağa çıkan bir vatandaşa ise ihlalden dolayı 3 bin 150 TL para cezası uygulandı
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