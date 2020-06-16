MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Antalya'da ışıkta bekleyen otomobil alev alev yandı
ABONE OL
16.06.2020 - 13:55 | | İHA

Antalya'da ışıkta bekleyen otomobil alev alev yandı

Son dakika haberi... Antalya'da kırmızı ışıkta bekleyen otomobil, motor bölümünde çıkan yangın sonucu alev alev yandı.

Antalya'da ışıkta bekleyen otomobil alev alev yandı

Olay Antalya'da Alanya-Manavgat D-400 karayolu Kızılağaç kavşağında meydana geldi. Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Hüseyin Doğmuş’un kullandığı 07 ZD 744 plakalı otomobilin, Kızılağaç kavşağındaki trafik lambalarında beklediği sırada motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanın ardından otomobil yanmaya başlarken, ilk müdahaleyi devriye görevi yapmakta olan jandarma ekipleri yaptı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye birimi ekiplerinin müdahalesi sonucunda yangın söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi.

Aracının herhangi bir sorununun olmadığını belirten otomobil sürücüsü Hüseyin Doğmuş, her şeyin bir anda geliştiğini, kendisini araçtan dışarı atarak canını kurtardığını dile getirdi.

Ortalık bir anda savaş alanına döndü, tabure ve sopalar havada uçuştu!Gelen son dakika haberine göre Van'ın ipekyolu ilçrdinde iki grup arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada tabure ve sopalar havada uçuştu. Kavga anı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Muş'ta koyun kırkma sezonu başladı

Muş'ta koyun kırkma sezonu başladı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İŞKUR'dan flaş ikale kararı...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İŞKUR'dan flaş ikale kararı...

İkinci Kandil böyle vuruldu! Tam o an...

İkinci Kandil böyle vuruldu! Tam o an...

Son dakika: Flaş YKS açıklaması! Yaklaşık 30 bin kişinin yeri değişti

Son dakika: Flaş YKS açıklaması! Yaklaşık 30 bin kişinin yeri değişti

Sıradaki Haber