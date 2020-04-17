Antalya'da kafeye kumar baskını

Antalya Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, korona virüs nedeniyle alınan tedbirleri ihlal ederek, Güllerpınarı Mahallesi’ndeki bir kafede kumar oynandığı bilgisine ulaştı.

Bir süre teknik ve fiziki takip yapan ekipler, dün saat 23.30 sıralarında belirlenen adrese baskın düzenledi. Baskında kafenin arka kısmındaki özel odalarda yapılan incelemelerde masa üzerinde kumar oynamaya yarayan deste iskambil kağıdı, okey ıstakaları, okey taşları, yaz boz kağıtları, çok sayıda oyun pulları ve kumar parası olarak değerlendirilen 7 bin TL ele geçirildi.

Kumar oynadığı tespit edilen 20 kişinin hakkında ise adli işlem başlatıldı. Ayrıca bu kişilere Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesine göre yasaklara aykırı hareket etmekten kişi başı 3 bin 150 TL olmak üzere toplam 63 bin TL idari para cezası uygulandı.