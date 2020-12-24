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24.12.2020 - 13:15 | | İHA/DHA

Antalya'da kan donduran görüntü! Sular çekilince ortaya çıktı

 Antalya’da 4 gündür kayıp olan 20 yaşındaki gencin cansız bedeni, 50 metre derinliğindeki bir obrukta su çekilince bulundu. Ağzında maske bulunan cesedi itfaiye, 2 saat süren bir çalışmayla çıkardı.

Antalya'da kan donduran görüntü! Sular çekilince ortaya çıktı

Olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi, Kadın Yarı mevkiinde meydana geldi. Park alanına yürümeye gelen vatandaşlar, obruk şeklindeki bir çukurun dibinde ceset fark etti.

CESEDİ ÇIKARMAK İÇİN MAKARALI SİSTEM KURULDU

Vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kadın Yarı’nın yürüyüş yapılan bölgesine inen polis, cesedin ulaşılamayacak kadar derinlikte olması nedeniyle itfaiyeden destek istedi. İtfaiye yaklaşık 50 metre derinliği bulunan obruğa inmek için makaralı halat sistemi kurdu.

Gerekli hazırlıkların yapılmasının ardından bir itfaiye eri iple obruğun tabanına indi. Bu sırada yar içinde akan suyun seviyesi de yükseldi ve cesedin bir bölümü su içinde kaldı. İtfaiye eri su içinde kalan cesedi güvenli bölgeye çekti. Ağzında maske bulunan cesedi yukarı çıkarmak için kaşık sedye obruğa indirildi. İtfaiye erinin sedyeye aldığı ceset yukarıdaki ekipleri tarafından çekildi.

ADLİ TIP KURUMU MORGU'NA KALDIRILDI

Savcılık ve olay yeri ekipleri tarafından yapılan incelemede cesedin 20 yaşındaki Muhammet Emin Kılıçoğlu’na ait olduğu belirlendi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Kılıçoğlu’nun 4 gündür kayıp olarak arandığı öğrenildi. Cesedin ise obruktaki suyun çekilmesi nedeniyle ortaya çıktığı tahmin edildi.

Kılıçoğlu’nun cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ekiplerin çalışmasını vatandaşlar ise meraklı gözlerle izledi.

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