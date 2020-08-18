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18.08.2020 - 13:30 | | İHA

Antalya'da kapalı pazarda şok manzara!

Antalya’da tüm uyarı ve denetimlere rağmen sosyal mesafeye dikkat edilmeyen pazarda, bazı vatandaşların da maske takmadığı gözlendi. Pazara alışveriş yapmaya gelen yaşlı bir kadın, “İçeriye girmeye korktum” dedi.

Antalya'da kapalı pazarda şok manzara! İçeriye girmeye korktum
Antalya'da kapalı pazarda şok manzara! İçeriye girmeye korktum
Antalya'da kapalı pazarda şok manzara! İçeriye girmeye korktum
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Yerleşik Rus vatandaşların yoğun olarak bulunduğu Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi'ndeki Kapalı Semt Pazarı’nda alışveriş yoğunluğu yaşandı. Daha önce önlemlerin olduğu pazarın giriş çıkışlarında bariyerler dışında herhangi bir önlem alınmadığı gözlendi. Pazar içerisinde de vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uymadığı, bazı vatandaşların ve esnafın maske takmadığı gözlendi. Oluşan tablo bazı vatandaşları tedirgin etti. Bazı vatandaşlar pazar içerisindeki kalabalığı görünce alışverişini marketlerden yapmayı tercih etti.

“GİRMEYE KORKTUM”

Pazara gelip girmekten vazgeçen Nezire Baytar, “Mesafeyi korusunlar, maske taksınlar. Pazara girmeye korktum. Akşamüstü ucuz diye daha çok geliyorlar. Maske takmayanlar da çok. Çocuklarım bana kızıyor, marketten al diyorlar.” dedi.

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