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17.11.2020 - 17:01 | | DHA

Antalya'da korkutan yangın! 5 dekar alan kül oldu

Antalya’nın Serik ilçesinde, makilik alanda çıkan yangın, orman ve itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Alevlerin sardığı 5 dekar alan, zarar gördü.

Antalya'da korkutan yangın! 5 dekar alan kül oldu

Serik'e bağlı Yemişlitahta mevkisindeki makilik alanda, saat 13.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle alevler, Alaçeşme mevkisindeki eski hayvan pazarına kadar ulaştı. 3 itfaiye aracı ve 2 sulama tankeri ile müdahale edilen yangın, Orman İşletme Müdürlüğü'nden yangın söndürme öncü kuvvetlerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Yangında 5 dekar makilik alan, zarar gördü.

 

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