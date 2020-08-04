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04.08.2020 - 15:29 | | İHA

Antalya’da korkutan yangın! Soğutma çalışmaları sürüyor

Antalya’nın Serik ilçesinde çıkan orman yangınına 4 arazöz ve 2 helikopterle müdahale edilerek yangın kontrol altına alındı.

Antalya’da korkutan yangın! Soğutma çalışmaları sürüyor

Yangın, saat 12.45 sıralarında Pınargözü Boyalı mevkisindeki ormanlık alanda meydana geldi. Dumanların yükseldiği gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

Yangına 4 arazöz, 2 helikopter, 4 teknik eleman ve 20 orman işçisi müdahale etti. Korkutan yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

 

 

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