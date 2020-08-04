Antalya’da korkutan yangın! Soğutma çalışmaları sürüyor

Yangın, saat 12.45 sıralarında Pınargözü Boyalı mevkisindeki ormanlık alanda meydana geldi. Dumanların yükseldiği gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.
Yangına 4 arazöz, 2 helikopter, 4 teknik eleman ve 20 orman işçisi müdahale etti. Korkutan yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları ise devam ediyor.
Foça Kalesi'nden düştü! İtfaiye ve polis ekipleri kurtardıİzmir'in Foça ilçesinde tarihi kalenin burcuna bayrak dikmek için tırmanan bir kişi 10 metrelik surların üzerinden düşüp düştüğü yerde mahsur kaldı. Başından ve bacaklarından yaralanan vatandaşı itfaiye ve polis ekipleri kurtardı.