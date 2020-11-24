MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Antalya'da ormanda yakalandılar! Kurdukları sistem şaşırttı
ABONE OL
24.11.2020 - 09:49 | | DHA

Antalya'da ormanda yakalandılar! Kurdukları sistem şaşırttı

Antalya'nın Kemer ilçesinde, ormanlık alanda 18 metrelik tünel kazıp, kaçak kazı yapan 2 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Şüphelilerin tüneldeki hava sirkülasyonunu sağlamak için düzenek oluşturduğu görüldü.

Antalya'da ormanda yakalandılar! Kurdukları sistem şaşırttı
Antalya'da kaçak kazıya baskın!
Antalya'da kaçak kazıya baskın!
Antalya'da kaçak kazıya baskın!
Haberin Tüm Fotoğrafları

Kemer'e bağlı Beycik Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan Tekirova Jandarma Karakolu ekipleri, dün saat 10.30 sıralarında bölgeye gitti. Ormanlık alanda kaçak kazı yapan Y.S. (60) ve A.B. (61) yakalandı. Şüphelilerin, kaçak kazı için 18 metrelik tünel kazdıkları, burayı havalandırmak için de fan ve hortumlu sistem kurdukları belirlendi. 2 borunun olduğu kuyuda bir boru, içerideki havayı dışarı verirken diğerinin ise kuyunun içine temiz hava vermekte kullanıldığı anlaşıldı. Şüphelilerin içeride ise aydınlatmayı mum ile yaptıkları tespit edildi. Kaçak kazıda kullanılmak üzere kazma ve kürek, matkap ucu ve gaz maskesi de ele geçirildi.

Gözaltına alınan Y.S. ve A.B., Tekirova Jandarma Karakolu'na götürüldü. İfadeleri alınan 2 şüpheli, daha sonra serbest bırakıldı.

 

Özbek kadına korku dolu anlar yaşattıİstanbul'da minibüsle Topkapı'ya gitmek isterken otogara götürülen Özbekistanlı Nodira M.(46) tüm yolcuların inmesinin ardından iddiaya göre şoförün tacizine uğradı. Minibüs şoförü İzzet A.(30)'nın, "Sana ev açarım" dediği kadının telefon numarasını alana kadar da kapıyı açmayarak minibüsten inmesine izin vermediği ileri sürüldü. Telefon numarasını vererek minibüsten inebildiği iddia edilen Nodira M.'nin şikayeti üzerine soruşturma yapan savcılık, minibüs şoförü İzzet A. hakkında 9 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açtı. O, anlar minibüs kamerasına da yansıdı. Yaşadıklarını anlatan Nodira M. "Tek başıma kalınca aklımdan Özgecan geçti, çok korktum." dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

12 bin sağlıkçı alımı başladı mı, başvuru şartları neler? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzu yayımlandı mı?

12 bin sağlıkçı alımı başladı mı, başvuru şartları neler? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzu yayımlandı mı?

Bakanlık 81 ile yazı yolladı! Flaş ek ödeme kararı...

Bakanlık 81 ile yazı yolladı! Flaş ek ödeme kararı...

ABD'den F-35 uçağında 'nükleer bomba' testi!

ABD'den F-35 uçağında 'nükleer bomba' testi!

Hafta içi marketler kaça kadar açık? BİM, A101, ŞOK marketler saat kaçta açılıyor? Market çalışma saatleri...

Hafta içi marketler kaça kadar açık? BİM, A101, ŞOK marketler saat kaçta açılıyor? Market çalışma saatleri...

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet