MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Antalya'da otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
ABONE OL
10.09.2020 - 02:18 | | AA

Antalya'da otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Antalya'nın Serik ilçesinde otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Antalya'da otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Alacami Mahallesi Acarlar mevkisindeki yerleşim yerlerine yakın bir bölgedeki otluk alanda çıkan yangına, Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 10 arazöz ve çok sayıda itfaiye ekibi ile müdahale edildi.

Yangın yaklaşık iki saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

Antalyada otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Yangında bir ev ve sera ile meyve bahçeleri zarar gördü.

Alacami Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerine yakın bir bölgedeki otluk alanda yangın çıkmıştı. Rüzgar nedeniyle hızla yayılan yangında yakın bölgede yaşayan bazı vatandaşların evleri boşaltılmıştı.

21 saat sonra bulunduIğdır'da kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığı öne sürülen çoban 21 saat sonra bulundu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İzmit'te, MİT destekli FETÖ operasyonu: 2 gözaltı

İzmit'te, MİT destekli FETÖ operasyonu: 2 gözaltı

Emekli maaşında 3 dönem farkı!

Emekli maaşında 3 dönem farkı!

İşte Gayrettepe - Havalimanı metrosundaki son durum!

İşte Gayrettepe - Havalimanı metrosundaki son durum!

Adaylar 10 Eylül'den ümitli... KPSS soru ve cevapları bugün mü açıklanıyor?

Adaylar 10 Eylül'den ümitli... KPSS soru ve cevapları bugün mü açıklanıyor?

Sıradaki Haber