Antalya’da polise ‘tükürüklü’ saldırı

Antalya’da dün, emekli astsubay Ebubekir D. (46) birlikte yaşadığı Rumen Karmen Volice’yi (40) silahla korkutarak, evde rehin aldı. Ebubekir D.’nin kendisini öldürmekle tehdit ettiğini iddia eden Volice odaya kapanarak, polisi aradı. Emekli asker, ihbar üzerine adrese gelen polislere, teslim olmayacağını söyleyerek askeri görevlilerin gelmesini istedi. Bunun üzerine olay yerine özel harekat ekipleri ile jandarma geldi. Ekipler yaklaşık bir saat süren ikna çabalarının ardından Ebubekir D.’yi gözaltına aldı. Emniyete götürülmek istenen Ebubekir D., “Ben koronavirüslüyüm” diyerek tükürüp, küfretti. Ekip otosuna da zarar veren Ebubekir D., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Ebubekir D., ‘görevli memura hakaret’ten tutuklandı. Bu arada Ebubekir D.’nin koronavirüs testi negatif çıktı.

Geçtiğimiz haftalarda Konya’da umreden getirilen yolculardan biri de karantinadan kaçmaya çalışırken polis memurunun yüzüne tükürerek, “Ben hastaysam, sende hasta ol” aynı davranışı gösterdi. Hukukçular, insanlara tüküren kişinin koronavirüs taşıması halinde 20 yıla kadar hapis cezası verilebileceğini belirtiyor.

20 yıla kadar ceza

Konuyla ilgili Milliyet’e değerlendirmede bulunan Ceza Hukukçusu Baykal Doğan, bu tür davranışların Türk Ceza Kanunu’nundan önce “güvenlik amaçlı alınan tedbirlere riayetsizlik” suçunu oluşturduğunu belirterek, bu suçun 2 aydan 1 yıla kadar cezai yaptırımı bulunduğunu söyledi. Görevliye tüküren kişinin korona pozitif çıkması halinde “kasten yaralama” fiilinin oluşacağına dikkati çeken Doğan, şunları kaydetti: “Kasten yaralama suçunun basit hali bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası gerektiriyor. Ama ‘kasten yaralamanın nitelikli hallerinde’ durum değişiyor. Yani iyileşmesi kâbil olmayan bir hastalığa sebep olma, hayati tehlikeye ya da organ kaybı ya da zayıflığına neden olması hallerinde ceza üst sınırı 20 yıla kadar çıkabiliyor. Eğer bir de ölüm gerçekleşirse neticesi sebebiyle ‘ağırlaştırılmış yaralama’ suçu oluşuyor ve bunun da 20 yıla kadar hapis cezası var. Eğer tüküren kişi koronavirüs taşıyıcısı değilse bile kamu görevlisine tehdit, hakaret ve mukavemetten hakkında soruşturma açılabiliyor.”

Önceki gün de Beylükdüzü’nde bir kadın, ateşinin yüksek çıkması üzerine koronavirüs testi yapmak isteyen sağlık görevlilerine tepki göstermişti. Kadın, sağlık personeline direnirken, “Ne koronası kardeşim, başımıza bir de bu çıktı” demişti. Avukat Doğan, söz konusu vatandaş hakkında da “mukavemet” suçundan soruşturma açılabileceğini bildirdi.