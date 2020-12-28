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28.12.2020 - 17:34 | | DHA

Antalya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Antalya akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle araçlar yolda mahsur kaldı, rögar kapakları yerinden çıktı. Vatandaşlar su birikintileri arasında yolun karşısına geçerken zorlandı.

Antalya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Antalya'da öğle vakti başlayan sağanak, akşam saatlerinde etkisini gösterdi. Bazı mahallelerde şiddetli yağmur nedeniyle rögar kapakları yerinden çıktı. Rögarların tıkanması nedeniyle suyun taştığı gözlendi. Vatandaşlar sağanak altında yürürken zor anlar yaşadı.

Kimileri, su birikintileri arasında yolun karşısına geçmeye çalışırken zorlandı. Nehri andıran caddelerde ilerlemeye çalışan araçlardan bazıları arıza yaparak yolda kaldı. Kent merkezinde ise araç trafiği durma noktasına geldi. 100. Yıl Caddesi'nde uzun araç kuyrukları oluştu.

Antalyada sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Eğlence mekanına dönüştürülen bağ evine baskınBursa'da, jandarma ekiplerince dün yapılan baskında, bağ evinde eğlence düzenleyen 20 kişiye, sokağa çıkma kısıtlaması ile koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 81 bin lira ceza uygulandı.
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