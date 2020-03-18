Antalya'da şiddetli rüzgar seraları vurdu

Kaş'a bağlı Doğantaş Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde şiddetli rüzgar nedeniyle 15 üreticiye ait 30 dekar serada zarar meydana geldi. Bunlardan 1,5 dönüm sera yıkılırken, geri kalan kısmının ise üzerindeki naylon örtü yırtıldı. Seralarda 20 dönümde marul ekili olduğu, geri kalanının ise boş olduğu kaydedilirken, ürünlerin zarar görmediği belirtildi.
Gürsü Mahallesi'nde de etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle 3 dönüm seranın naylon örtüsü yırtıldı.
Corona virüsten ölen ilk kişi olduğu iddia edilmişti! Gerçek ortaya çıktıSosyal medyada yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle ölen kişi olduğu iddia edilen eczacı İhsan Giray toprağa verildi. Giray’ın yakınları iddiaları yalanladı, cenaze törenine katılanların maske ve eldiven taktığı görüldü. Sosyal medyadaki iddiaları duyan bazı vatandaşların ise Giray’ın eczanesinin önüne gelerek fotoğraf çekmesi dikkat çekti. Sağlık Bakanı Koca, hayatını kaybeden kişinin 89 yaşında olduğunu açıklamıştı.