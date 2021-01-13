MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Antalya'da son bir haftada 41 FETÖ şüphelisi yakalandı
ABONE OL
13.01.2021 - 16:43 | | AA

Antalya'da son bir haftada 41 FETÖ şüphelisi yakalandı

Antalya'da, FETÖ'ye yönelik operasyonlarda son bir haftada 41 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Antalya'da son bir haftada 41 FETÖ şüphelisi yakalandı

Antalya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 4-10 Ocak tarihlerinde silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'nin bütünüyle deşifre edilip faaliyetlerinin sonlandırılması amacıyla kent merkezi ve ilçelerde operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, aralarında "örgüte üye olmak" suçundan haklarında yakalama kararı bulunan iki firarinin de yer aldığı 41 zanlı yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 2'si serbest bırakıldı. Şüphelilerden 7'si ise haklarında soruşturma yürütülen diğer illere gönderildi.

Diğer 31 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 hedefini açıkladı: 'Çoğunluk olacağız'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat ve Sivas İl Kongrelerine video konferansla katıldı. '2023'te tekrar kazanacağız' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Hem Cumhurbaşkanlığı hem TBMM'de çoğunluk olacağız' açıklamasını yaptı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son 2 gün! HES kodu zorunluluğu kuyrukları uzattı

Son 2 gün! HES kodu zorunluluğu kuyrukları uzattı

Zam geldi! En düşük ödeme 9 bin 436 lira oldu...

Zam geldi! En düşük ödeme 9 bin 436 lira oldu...

AB ülkelerine giriş için 'aşı pasaportu' şartı gelebilir

AB ülkelerine giriş için 'aşı pasaportu' şartı gelebilir

Bingöl'de, terör örgütlerine 1 yılda 3 bin 440 operasyon

Bingöl'de, terör örgütlerine 1 yılda 3 bin 440 operasyon

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet