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04.02.2021 - 13:41 | | DHA

Antalya'da şubat ayında bahar havası! Akın ettiler

Hava sıcaklığının 21, deniz suyu sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü Antalya’yı yerli ve yabancı tatilciler, denize girip eğlendi. Sıcak havayı fırsat bilen turistlerden bazıları masalarını açıp kahvaltı yaparken kimisi de kahve içip günün tadını çıkardı.

Antalya'da şubat ayında bahar havası! Akın ettiler
Antalya'da şubat ayında bahar havası!
Antalya'da şubat ayında bahar havası!
Antalya'da şubat ayında bahar havası!
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Türkiye'nin birçok bölgesinde soğuk hava etkili olurken, Antalya'da bahar havası yaşanıyor. Hava sıcaklığının 21, deniz suyu sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü kentte güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı tatilciler, şubat ayında güneşin ve denizin keyfini çıkardı.

Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, denize girip, güneşlenenlerin yanı sıra, açılır kapanır sandalye ve masalarını açıp kahvaltı yapan ve kahve içenlerle dolup taştı.

Kimileri çocuklarının şişme botuna binerek denizde güneşlendi, kimileri de sahilde uzanıp güneşin keyfini çıkardı. Çocuklar ise kumsalda oyunlar oynadı.

 

 

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