23.08.2020 - 13:40 | | AA
Antalya'da uyuşturucu operasyonu! 8 kişi tutuklandı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen 4 ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu imalatı ve satışı yapıldığı ihbarları üzerine harekete geçti.
Ilıca ve Side mahallelerinde belirlenen 4 ayrı operasyonda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 58 bin 760 liraya el konuldu.
Gözaltına alınan 8 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı
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