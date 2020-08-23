MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Antalya'da uyuşturucu operasyonu! 8 kişi tutuklandı
ABONE OL
23.08.2020 - 13:40 | | AA

Antalya'da uyuşturucu operasyonu! 8 kişi tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen 4 ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

Antalya'da uyuşturucu operasyonu! 8 kişi tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu imalatı ve satışı yapıldığı ihbarları üzerine harekete geçti.

Antalyada uyuşturucu operasyonu 8 kişi tutuklandı

Ilıca ve Side mahallelerinde belirlenen 4 ayrı operasyonda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 58 bin 760 liraya el konuldu.

Gözaltına alınan 8 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı

 

 

87 model Doğan marka otomobilini 100 bin liraya satmadıKüçükçekmece’de oto lastiği işi yapan Mahmut Çınar, gözü gibi baktığı 1987 model Doğan marka otomobiline değer biçemiyor. Çınar, araba meraklılarının görmek için şehir dışından geldiği 33 yaşındaki aracını 100 bin TL’ye dahi satmadı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Antalya'da uyuşturucu operasyonu! 8 kişi tutuklandı

Antalya'da uyuşturucu operasyonu! 8 kişi tutuklandı

Yargıtay'dan flaş tazminat kararı! İptal edildi

Yargıtay'dan flaş tazminat kararı! İptal edildi

Sinabung Yanardağı'nda hareketlilik

Sinabung Yanardağı'nda hareketlilik

Son dakika... Giresun'da pes dedirten görüntü! Vatandaşlar ihbar etti

Son dakika... Giresun'da pes dedirten görüntü! Vatandaşlar ihbar etti

Sıradaki Haber