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12.01.2021 - 17:51 | | DHA

Antalya'da vicdanları sızlatan görüntü

Antalya'da hayvanseverlerin parkta beslediği 12 köpek yavrusundan 2'si zehirlenerek öldürüldü, 4'ü ise kayboldu. Belediye ekipleri ölen köpekleri incelemek üzere götürürken, polis ise şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Antalya'da vicdanları sızlatan görüntü

Antalya Muratpaşa ilçesi Zümrütova Mahallesi'nde hayvanseverlerin beslediği 12 yavru köpekten 2'si zehirlenirken, 4'ü ise kayboldu. Bir gün önce besledikleri yavrulardan 2'sinin yan yana ölüsü ile karşılaşan hayvanseverler büyük şok yaşadı.

Aynı bölgede daha önce de beslediği köpeklerin zehirlendiğini belirten Duygu Nebioğlu, bir an önce şüphelilerin bulunmasını istedi. Nebioğlu, "Bu köpeklerle çok az insan ilgileniyor. Biz hayvanseverler olarak onlara yerler yaptık. Bu hayvanları bu noktaya kadar taşıdık. Şimdi ise zehirlediler" diye konuştu.

Kayıp olan köpekleri bulmak için çöp konteynerlerinin içini kontrol eden Nebioğlu, zehirleyen kişi ya da kişilerin bulunması için polise şikayetçi oldu.

Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, ölen köpek yavruları belediye ekipleri tarafından alınarak, incelenmek üzere götürüldü.

Antalyada vicdanları sızlatan görüntü

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 12 Ocak 2021 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 179 bin 208 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 809 kişinin testi pozitif çıktı, 171 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 2 bin 701 oldu, 10 bin 13 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 218 bin 464'e yükseldi.
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