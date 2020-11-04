Antalya'da yasa dışı bahis operasyonu: 43 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerince, M.Ö. isimli şüphelinin liderliğinde internet üzerinden yasa dışı bahis oynatmak amacıyla suç örgütü kurulduğu, örgütün faaliyetleri kapsamında 14 şüphelinin yasadışı bahis oynattığı ve para trafiğini takip ettiği belirlendi. Bunun yanı sıra 28 şüphelinin banka hesaplarını yasa dışı bahis sitelerinde kullandırdığı ve suç örgütünün yaklaşık 2 milyon 500 bin TL suç geliri elde ettiği, bu kazancı yasa dışı yollarla yurtdışına aktardıkları tespit edildi. 4 aylık teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, 26 Ekim günü düzenlenen eş zamanlı operasyonda 43 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda 16 cep telefonu, 2 dizüstü bilgisayar, 2 hard disk, 1 hafıza kartı, 1 flash bellek, 1 ruhsatsız el yapımı tabanca, çok sayıda banka kartı ve sim karta el konuldu. Yakalanan 28 şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 11'i hakkında adli kontrol kararı uygulanırken, 4'ü tutuklandı.