02.01.2021 - 20:42 | | AA
Antalya'da yılbaşı gecesi havaya ateş eden kişi yakalandı
Antalya'da yılbaşı akşamı havaya ateş eden kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 1 Ocak'ta Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi'nde havaya ateş edilmesi ve havai fişek atılması olayları ile ilgili yapılan kamera kaydı incelemesi sonucunda, S.T. olduğu tespit edildi.
Şüpheli, düzenlenen operasyonla av tüfeği ile birlikte gözaltına alındı. Ayrıca şüphelinin yanında bulunan ve havai fişek atan 3 kişinin de kimlikleri belirlendi.
Havaya ateş eden ve havai fişek atan 4 kişiye toplam 17 bin 908 lira para cezası uygulandı.
Kısıtlamaya uymadılar, orman evinde yılbaşı kutladılarRize'nin Fındıklı ilçesinde, belediyenin orman evinde toplanıp, yeni yılı kutlayan 16 kişiye, sokağa çıkma yasağını ihlalden toplam 50 bin 400 TL idari ceza uygulandı. Grupta yer alan Fındıklı Belediye Başkanı CHP'li Ercüment Şahin Çervatoğlu'na ise kısıtlamadan muaf olduğu için ceza yazılmadı